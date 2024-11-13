Министр: Бразилия на COP29 представит ​​Декларацию о национальном вкладе до 2035 года

14:32

Обеспечение надлежащего выполнения финансовых обязательств является ответственностью каждой страны, поэтому необходимы комплексные меры в борьбе с климатическим кризисом, утратой биоразнообразия и опустыниванием.

Как сообщает Report, об этом заявила министр окружающей среды и климата Бразилии Марина Сильва на сессии "Специальные мероприятия по природе и климату" в рамках COP29.

Она отметила, что Бразилия планирует к 2030 году полностью прекратить вырубку лесов.

"С августа 2023 года по июль 2024 года вырубка лесов в Амазонии сократилась на 30,6%, достигнув самого низкого уровня за 15 лет. Тем самым мы предотвратили более 400 млн тонн выбросов CO2 в атмосферу, что превышает ежегодные выбросы многих стран. Сегодня мы представим полную версию Декларации о национальном вкладе, которая отражает наше видение на 2035 год", - добавила М.Сильва.

По ее словам, данный документ достаточно амбициозен и обязывает достичь целевого показателя ограничения глобального потепления в 1,5°C.