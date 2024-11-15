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Министр Бахрейна: Необходимо наладить систему управления углеродными выбросами в мире

Министр Бахрейна: Необходимо наладить систему управления углеродными выбросами в мире 17:52
COP29
15 ноября 2024 г. 18:16
Министр Бахрейна: Необходимо наладить систему управления углеродными выбросами в мире

Необходимо наладить систему управления углеродными выбросами в мире.

Как сообщает Report, об этом заявил министр окружающей среды и нефти Бахрейна Мохаммед Бин Мубарак Бен Дейна на мероприятии в рамках COP29.

"Существующие проблемы в этой области включают высокую стоимость управления углеродом, отсутствие единой регулирующей структуры и механизма финансирования для ее снижения, а также недостаток институционального потенциала для разработки и реализации необходимых решений. Нам необходимы финансовая структура и четкие рамки для ускорения процессов управления углеродом. Это крайне важно для поддержки соответствующих проектов", — подчеркнул гость.

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Версия на английском языке Bahrain minister stresses need to establish global carbon emissions management system
Версия на азербайджанском языке Bəhreyn rəsmisi: "Dünyada karbon emissiyalarının idarə edilməsi zəruridir"

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