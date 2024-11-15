Министр Бахрейна: Необходимо наладить систему управления углеродными выбросами в мире

17:52

Необходимо наладить систему управления углеродными выбросами в мире.

Как сообщает Report, об этом заявил министр окружающей среды и нефти Бахрейна Мохаммед Бин Мубарак Бен Дейна на мероприятии в рамках COP29.

"Существующие проблемы в этой области включают высокую стоимость управления углеродом, отсутствие единой регулирующей структуры и механизма финансирования для ее снижения, а также недостаток институционального потенциала для разработки и реализации необходимых решений. Нам необходимы финансовая структура и четкие рамки для ускорения процессов управления углеродом. Это крайне важно для поддержки соответствующих проектов", — подчеркнул гость.