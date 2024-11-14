Министр: Азербайджан, Узбекистан и Казахстан расширяют концепцию Среднего коридора

16:41

Азербайджан определил цель - стать лидером в сфере "зеленой энергии".

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на министерской встрече партнеров программы ЦАРЭС по климату, инновациям и торговле на "полях" COP29 в Баку.

По его словам, Азербайджан планирует предпринять значительные шаги для сокращения выбросов парниковых газов на 40% к 2050 году и развития потенциала возобновляемой энергии: "Мы нацелены довести долю возобновляемой энергии в нашем энергопроизводстве до 30% к 2030 году и стать лидером в сфере "зеленой энергии", диверсифицируя нашу энергосистему", - подчеркнул он.

Джаббаров напомнил, что вчера президенты Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали "Соглашение о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана в области развития и передачи зеленой энергии": "Это не только объединит наши возобновляемые и общие энергетические системы, но и обеспечит расширение концепции Среднего коридора, включая потенциальный экспорт возобновляемой энергии, производимой в странах Центральной Азии в Азербайджан. Наша страна реализует аналогичный проект совместно с Грузией, Болгарией, Румынией и Венгрией по экспорту "зеленой энергии" на европейские рынки через Черное море. Мы не только работаем в этой сфере, но и стремимся координировать наши действия".

Он отметил, что Бакинская декларация о Партнерстве ЦАРЭС по климату, инновациям и торговле создаст новую платформу для сотрудничества в социальной, экономической и экологической сферах в регионе ЦАРЭС: "Эта декларация поддержит торговые инициативы, применение искусственного интеллекта, меры по смягчению последствий изменения климата и адаптации. Эти подходы облегчат принятие новых "зеленых принципов", усилят диалог по климату и торговле".