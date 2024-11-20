Министр: Азербайджан усиливает социальную защиту населения в борьбе с изменением климата

Изменение климата оказывает негативное влияние не только на окружающую среду, но и на фундаментальные элементы социальных и экономических структур общества.

Изменение климата оказывает негативное влияние не только на окружающую среду, но и на фундаментальные элементы социальных и экономических структур общества.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время выступления на мероприятии "От теории к практике для справедливого перехода для всех: межрегиональный политический диалог Юг-Юг высокого уровня" в рамках COP29.

По его словам, изменение климата, социальное неравенство и экономические вопросы могут быть решены только путем коллективных действий и сотрудничества: "Экологические и социальные вызовы требуют коллективного подхода, за который несут ответственность не только правительство, но и все члены общества. Только приняв этот подход, мы сможем защитить себя, наше будущее и нашу планету".

Бабаев заявил, что в зоне риска находятся уязвимые группы населения, поскольку они больше подвержены негативному воздействию изменения климата и загрязнения окружающей среды: "Для борьбы с угрозами, создаваемыми экологическими проблемами, и потенциальными вызовами зеленого перехода на рынке труда, правительство Азербайджана реализует ряд важных превентивных мер для усиления социальной защиты населения".

Он также подчеркнул, что благодаря трансграничному сотрудничеству, можно сократить затраты на реализацию национальных климатических планов примерно на 250 млрд долларов в год.