О нас

Министр: Азербайджан усиливает социальную защиту населения в борьбе с изменением климата

Министр: Азербайджан усиливает социальную защиту населения в борьбе с изменением климата Изменение климата оказывает негативное влияние не только на окружающую среду, но и на фундаментальные элементы социальных и экономических структур общества.
COP29
20 ноября 2024 г. 15:08
Министр: Азербайджан усиливает социальную защиту населения в борьбе с изменением климата

Изменение климата оказывает негативное влияние не только на окружающую среду, но и на фундаментальные элементы социальных и экономических структур общества.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время выступления на мероприятии "От теории к практике для справедливого перехода для всех: межрегиональный политический диалог Юг-Юг высокого уровня" в рамках COP29.

По его словам, изменение климата, социальное неравенство и экономические вопросы могут быть решены только путем коллективных действий и сотрудничества: "Экологические и социальные вызовы требуют коллективного подхода, за который несут ответственность не только правительство, но и все члены общества. Только приняв этот подход, мы сможем защитить себя, наше будущее и нашу планету".

Бабаев заявил, что в зоне риска находятся уязвимые группы населения, поскольку они больше подвержены негативному воздействию изменения климата и загрязнения окружающей среды: "Для борьбы с угрозами, создаваемыми экологическими проблемами, и потенциальными вызовами зеленого перехода на рынке труда, правительство Азербайджана реализует ряд важных превентивных мер для усиления социальной защиты населения".

Он также подчеркнул, что благодаря трансграничному сотрудничеству, можно сократить затраты на реализацию национальных климатических планов примерно на 250 млрд долларов в год.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir: İqlim dəyişikliyi cəmiyyətin sosial və iqtisadi strukturlarının fundamental elementlərinə zərərli təsir göstərir

Экслюзивные новости

Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
20 ноября 2024 г. 11:32
Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
19 ноября 2024 г. 13:29
Нигерийский министр: Мы сосредоточены на важной теме финансирования
Нигерийский министр: Мы сосредоточены на важной теме финансирования
19 ноября 2024 г. 12:57
Зеленая энергия и гидроэлектростанции: как Азербайджан и Кыргызстан планируют развивать энергосотрудничество - ИНТЕРВЬЮ
Зеленая энергия и гидроэлектростанции: как Азербайджан и Кыргызстан планируют развивать энергосотрудничество - ИНТЕРВЬЮ
19 ноября 2024 г. 10:17
ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
18 ноября 2024 г. 14:46
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
18 ноября 2024 г. 13:40
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
18 ноября 2024 г. 12:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi