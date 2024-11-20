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Министр: Азербайджан привержен экологической устойчивости

Министр: Азербайджан привержен экологической устойчивости 15:24
COP29
20 ноября 2024 г. 15:45
Министр: Азербайджан привержен экологической устойчивости

Азербайджан привержен цели сокращения выбросов парниковых газов на 35% к 2030 году и обеспечения экологической устойчивости.

Как сообщает Report, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на министерском круглом столе на тему "Устойчивый, цифровой Средний коридор и не только" в рамках COP29.

"Мы уделяем большое внимание устойчивости при продвижении наших планов по расширению Среднего коридора. Наша железнодорожная система отдает предпочтение использованию современных электровозов, как для пассажирских, так и для грузовых перевозок. Мы планируем модернизировать существующие железнодорожные линии и локомотивы, устанавливать солнечные панели и экологически чистые источники энергии. Бакинский порт получил сертификат EcoPorts от Европейской организации морских портов в 2022 году. Начиная с 2025 года, мы планируем еще больше расширить использование альтернативных источников энергии".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycan ekoloji davamlılığa sadiqdir"

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