Министр: Азербайджан привержен экологической устойчивости

15:24

Азербайджан привержен цели сокращения выбросов парниковых газов на 35% к 2030 году и обеспечения экологической устойчивости.

Как сообщает Report, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на министерском круглом столе на тему "Устойчивый, цифровой Средний коридор и не только" в рамках COP29.

"Мы уделяем большое внимание устойчивости при продвижении наших планов по расширению Среднего коридора. Наша железнодорожная система отдает предпочтение использованию современных электровозов, как для пассажирских, так и для грузовых перевозок. Мы планируем модернизировать существующие железнодорожные линии и локомотивы, устанавливать солнечные панели и экологически чистые источники энергии. Бакинский порт получил сертификат EcoPorts от Европейской организации морских портов в 2022 году. Начиная с 2025 года, мы планируем еще больше расширить использование альтернативных источников энергии".