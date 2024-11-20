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Министр: Азербайджан планирует к 2030 году парк автобусов полностью перевести на электричество

Министр: Азербайджан планирует к 2030 году парк автобусов полностью перевести на электричество 11:31
COP29
20 ноября 2024 г. 12:04
Министр: Азербайджан планирует к 2030 году парк автобусов полностью перевести на электричество

В Азербайджане к 2030 году все автобусы, задействованные в общественном транспорте, должны быть электрическими.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на круглом столе высокого уровня "Зеленый городской транспорт" в рамках Министерской встречи по климату и урбанизации на COP29 в Баку.

"Мы внедрили выделенные полосы для автобусов и оптимизировали автобусные маршруты. Это помогает уменьшить автобусные заторы и увеличить среднюю скорость движения автобусов в Баку с 18 до 22 км/ч. Ожидается, что меры по оптимизации позволят сократить время движения автобусов в часы пик. Кроме того, мы планируем расширить существующий автобусный парк и достичь полной электрификации к 2030 году".

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan plans to fully electrify its bus fleet by 2030
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Azərbaycanda avtobus parkının tam elektrifikasiyası planlaşdırılır”

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