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Министр: Азербайджан как нефтегазовая страна и хозяйка COP29 может стать примером для других стран

Министр: Азербайджан как нефтегазовая страна и хозяйка COP29 может стать примером для других стран Азербайджан, как нефтегазодобывающая страна и хозяйка COP29, может стать примером для других государств.
COP29
15 апреля 2024 г. 13:43
Министр: Азербайджан как нефтегазовая страна и хозяйка COP29 может стать примером для других стран

Азербайджан, как нефтегазодобывающая страна и хозяйка COP29, может стать примером для других государств.

Об этом в ответ на вопрос Report заявил министр экологии и природных ресурсов, президент СОР29 Мухтар Бабаев на первой пресс-конференции в штаб-квартире СОР29.

"Азербайджан обладает богатой историей как нефтегазовая страна. Сегодня программы зеленого роста, намеченные Азербайджаном, и реализованные проекты показывают, что мы имеем достаточный опыт в этом плане. И этот опыт может стать примером не только для Азербайджана, но и для стран региона. Мы готовы поделиться с партнерами нашими успешными программами. В этом отношении СОР29 является возможностью для нас", заявил М. Бабаев.

Отметим, что 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29) пройдет в ноябре этого года на Бакинском олимпийском стадионе.

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Версия на английском языке Minister: As oil and gas country, Azerbaijan can be example to other countries at COP29
Версия на азербайджанском языке Nazir: Azərbaycan neft-qaz ölkəsi kimi COP29-da digər dövlətlərə örnək ola bilər

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