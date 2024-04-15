Министр: Азербайджан как нефтегазовая страна и хозяйка COP29 может стать примером для других стран

Азербайджан, как нефтегазодобывающая страна и хозяйка COP29, может стать примером для других государств.

Азербайджан, как нефтегазодобывающая страна и хозяйка COP29, может стать примером для других государств.

Об этом в ответ на вопрос Report заявил министр экологии и природных ресурсов, президент СОР29 Мухтар Бабаев на первой пресс-конференции в штаб-квартире СОР29.

"Азербайджан обладает богатой историей как нефтегазовая страна. Сегодня программы зеленого роста, намеченные Азербайджаном, и реализованные проекты показывают, что мы имеем достаточный опыт в этом плане. И этот опыт может стать примером не только для Азербайджана, но и для стран региона. Мы готовы поделиться с партнерами нашими успешными программами. В этом отношении СОР29 является возможностью для нас", заявил М. Бабаев.

Отметим, что 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29) пройдет в ноябре этого года на Бакинском олимпийском стадионе.