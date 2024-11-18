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Министр: Азербайджан делает ставку на развитие "зеленых навыков"

Министр: Азербайджан делает ставку на развитие "зеленых навыков" Азербайджан делает ставку на развитие "зеленых навыков" для успешного перехода к "зеленой экономике".
COP29
18 ноября 2024 г. 14:41
Министр: Азербайджан делает ставку на развитие зеленых навыков

Азербайджан делает ставку на развитие "зеленых навыков" для успешного перехода к "зеленой экономике".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на пресс-конференции в рамках COP29.

По словам министра, в стране уже запущены различные инновационные проекты по подготовке кадров, обладающих компетенциями в сфере "зеленых технологий".

"Развитие человеческого капитала и креативные подходы крайне важны для успешной реализации перехода к "зеленой экономике", - подчеркнул Бабаев.

Глава Минтруда также отметил, что этот переходный процесс должен осуществляться в справедливой и инклюзивной среде с точки зрения защиты социальных и трудовых прав граждан.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: Azərbaycan "yaşıl bacarıqlar"ın inkişafına fokuslanıb

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