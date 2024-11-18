Министр: Азербайджан делает ставку на развитие "зеленых навыков"

Азербайджан делает ставку на развитие "зеленых навыков" для успешного перехода к "зеленой экономике".
Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на пресс-конференции в рамках COP29.
По словам министра, в стране уже запущены различные инновационные проекты по подготовке кадров, обладающих компетенциями в сфере "зеленых технологий".
"Развитие человеческого капитала и креативные подходы крайне важны для успешной реализации перехода к "зеленой экономике", - подчеркнул Бабаев.
Глава Минтруда также отметил, что этот переходный процесс должен осуществляться в справедливой и инклюзивной среде с точки зрения защиты социальных и трудовых прав граждан.