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Министерство науки и образования подготовило план мероприятий в связи с COP29

Министерство науки и образования подготовило план мероприятий в связи с COP29 11:24
COP29
3 октября 2024 г. 11:43
Министерство науки и образования подготовило план мероприятий в связи с COP29

Министерство науки и образования подготовило план мероприятий в связи с предстоящей в Азербайджане конференцией COP29.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов на панели "Роль высшего образования в климатических переходах" в рамках Бакинской недели климатических действий.

Он отметил, что в средних и высших учебных заведениях необходимо формировать экологическое сознание. "Учитывая ключевую роль человеческого капитала в системе высшего образования, крайне важно расширить рамки климатического просвещения, включив его в образовательную программу", - подчеркнул Ф.Гурбанов.

По его словам, эта неделя в учебных заведениях объявлена "Зеленой неделей": "Мы стремимся привить культуру охраны окружающей среды учащимся и студентам через проведение семинаров".

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Ministry of Science, Education prepares action plan for COP29
Версия на азербайджанском языке Elm və Təhsil Nazirliyi COP29-la əlaqədar tədbirlər planı hazırlayıb

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