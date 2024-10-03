Министерство науки и образования подготовило план мероприятий в связи с COP29

11:24

Министерство науки и образования подготовило план мероприятий в связи с предстоящей в Азербайджане конференцией COP29.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов на панели "Роль высшего образования в климатических переходах" в рамках Бакинской недели климатических действий.

Он отметил, что в средних и высших учебных заведениях необходимо формировать экологическое сознание. "Учитывая ключевую роль человеческого капитала в системе высшего образования, крайне важно расширить рамки климатического просвещения, включив его в образовательную программу", - подчеркнул Ф.Гурбанов.

По его словам, эта неделя в учебных заведениях объявлена "Зеленой неделей": "Мы стремимся привить культуру охраны окружающей среды учащимся и студентам через проведение семинаров".