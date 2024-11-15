О нас

Минэнерго Кыргызстана: Развитие зеленых энергокоридоров - ключевой аспект решения климатических вопросов

Минэнерго Кыргызстана: Развитие зеленых энергокоридоров - ключевой аспект решения климатических вопросов Развитие зеленых энергетических коридоров и зон является ключевым для решения на глобальном уровне вопросов изменения климата и выработки чистой электроэнергии.
COP29
15 ноября 2024 г. 09:50
Минэнерго Кыргызстана: Развитие зеленых энергокоридоров - ключевой аспект решения климатических вопросов

Развитие зеленых энергетических коридоров и зон является ключевым для решения на глобальном уровне вопросов изменения климата и выработки чистой электроэнергии.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев, выступая на инвестиционном форуме по энергопереходу в Центральной Азии в рамках COP29.

"Перед министерствами энергетики всех стран стоит очень непростая задача: сокращать объемы выбросов парниковых газов и в то же время обеспечивать население чистой зеленой электроэнергией" , - сказал министр.

Он добавил, что в рамках реализации зеленой стратегии и достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году министерствам энергетики необходимо ежегодно увеличивать долю возобновляемых источников в структуре энергобаланса с внедрением инновационных технологий производства, хранения, транзита и поставок чистой энергии.

"Присоединение к двум декларациям климатической конференции СОР29 обязывает участников принимать комплексные меры по снижению зависимости от традиционных энергоресурсов и развития чистой энергии. Это значит, что надо создать мощную и устойчивую систему зеленой генерации, которая менее подвержена сезонным колебаниям и погодным условиям. То есть строить новые ветряные, солнечные и гидроэлектростанции, энергетические инфраструктуры, повышать кадровый потенциал, переходить на энергосберегающие, энергоэффективные технологии",- сказал он.

Ибраев отметил, что в этом направлении в Кыргызстане наблюдается бум в строительстве малых ГЭС, новых солнечных электростанций.

"Страна стремительно переходит на новую эпоху зеленой энергетики. Выражаем готовность поддержать инициативу азербайджанской стороны по созданию зеленых энергетических коридоров, зон и технологий хранения чистой энергии, выработке единого плана действий и подкреплению климатического финансирования",- сказал он.

Он также отметил, что за счет совместного запуска возобновляемых источников электроэнергии, в проектах можно достичь более эффективного использования и управления водными ресурсами в Кыргызстане и регионе в целом.

"Данные меры будут способствовать укреплению энергетической, экологической и продовольственной безопасности не только нашей страны, но и других стран и регионов",- отметил он.

Министр также призвал объединить усилия для борьбы с изменением климата.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
14 ноября 2024 г. 14:51
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
14 ноября 2024 г. 11:49
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
13 ноября 2024 г. 16:51
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
13 ноября 2024 г. 13:04
Румен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
ВидеоРумен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
13 ноября 2024 г. 12:48
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
13 ноября 2024 г. 11:19
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
13 ноября 2024 г. 10:41
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
12 ноября 2024 г. 17:23
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi