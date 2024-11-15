Минэнерго Кыргызстана: Развитие зеленых энергокоридоров - ключевой аспект решения климатических вопросов

Развитие зеленых энергетических коридоров и зон является ключевым для решения на глобальном уровне вопросов изменения климата и выработки чистой электроэнергии.

Развитие зеленых энергетических коридоров и зон является ключевым для решения на глобальном уровне вопросов изменения климата и выработки чистой электроэнергии.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев, выступая на инвестиционном форуме по энергопереходу в Центральной Азии в рамках COP29.

"Перед министерствами энергетики всех стран стоит очень непростая задача: сокращать объемы выбросов парниковых газов и в то же время обеспечивать население чистой зеленой электроэнергией" , - сказал министр.

Он добавил, что в рамках реализации зеленой стратегии и достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году министерствам энергетики необходимо ежегодно увеличивать долю возобновляемых источников в структуре энергобаланса с внедрением инновационных технологий производства, хранения, транзита и поставок чистой энергии.

"Присоединение к двум декларациям климатической конференции СОР29 обязывает участников принимать комплексные меры по снижению зависимости от традиционных энергоресурсов и развития чистой энергии. Это значит, что надо создать мощную и устойчивую систему зеленой генерации, которая менее подвержена сезонным колебаниям и погодным условиям. То есть строить новые ветряные, солнечные и гидроэлектростанции, энергетические инфраструктуры, повышать кадровый потенциал, переходить на энергосберегающие, энергоэффективные технологии",- сказал он.

Ибраев отметил, что в этом направлении в Кыргызстане наблюдается бум в строительстве малых ГЭС, новых солнечных электростанций.

"Страна стремительно переходит на новую эпоху зеленой энергетики. Выражаем готовность поддержать инициативу азербайджанской стороны по созданию зеленых энергетических коридоров, зон и технологий хранения чистой энергии, выработке единого плана действий и подкреплению климатического финансирования",- сказал он.

Он также отметил, что за счет совместного запуска возобновляемых источников электроэнергии, в проектах можно достичь более эффективного использования и управления водными ресурсами в Кыргызстане и регионе в целом.

"Данные меры будут способствовать укреплению энергетической, экологической и продовольственной безопасности не только нашей страны, но и других стран и регионов",- отметил он.

Министр также призвал объединить усилия для борьбы с изменением климата.