Минэкологии: Приоритет COP29 - мобилизация всех сторон для климатических мер

10:38

Одним из главных приоритетов предстоящей в ноябре этого года в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата является полная мобилизация всех заинтересованных сторон для активных климатических действий.

Об этом Report заявил начальник отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фаиг Муталлимов.

По его словам, в борьбе с изменением климата у развитых и развивающихся стран есть свои специфические роли.

"Развитые страны исторически являются причиной большего количества выбросов парниковых газов в силу своей экономической и промышленной мощи. Поэтому на них лежит большая ответственность в борьбе с изменением климата, и они должны лидировать в технологических инновациях, финансовой поддержке и развитии инфраструктуры", - отметил Ф.Муталлимов.

Представитель Минэкологии подчеркнул, что на COP29, который определил приоритетом климатическое финансирование, будет представлен перспективный взгляд, основанный на двух параллельных направлениях - повышении климатических амбиций и стимулировании действий.

"Эти направления усиливают друг друга - прогресс в одном поддерживает другое. Успешное выполнение основных мандатов и климатических мер важно для укрепления доверия, солидарности и темпов развития", - сказал он.

Ф.Муталлимов рассказал о 14 инициативах повестки COP29, среди которых Фонд действий по климатическому финансированию, Бакинская инициатива по диалогу в области климатического финансирования, инвестиций и торговли, Партнерство по "справедливому переходу" для профессий и навыков (JTIP), инициативы по зеленой энергетике, водным ресурсам, устойчивому туризму и другим ключевым направлениям.

"Многосекторальное партнерство для действий (MAP) в интересах устойчивых, климатически стойких и здоровых городов направлено на укрепление многосекторальной национальной деятельности в городах и продвижение более сильных партнерств для расширения глобального городского климатического финансирования, глобальной согласованности в отношении климата и городского развития и устойчивости. Глобальное партнерство для усиленных климатических действий в туризме (GPECAT) - нацелено на снижение тенденции роста глобальных выбросов в секторе туризма путем развития парадигмального сдвига в формировании глобальной туристической политики. Партнерство по сокращению органических отходов (ROW) - инициатива по сокращению метана и обогащению почвы, направлена на снижение выбросов метана в секторе отходов, что способствует решению глобальных проблем, связанных с пищевыми отходами, устойчивой урбанизацией, управлением почвами. Партнерство будет стремиться к обязательствам по определяемым на национальном уровне вкладам, соответствующим цели 1,5°C в секторе отходов, увеличению финансирования и инвестиций, информированию о деятельности, инновационному партнерству и вовлечению заинтересованных сторон", - сказал он.

По словам представителя Минэкологии, ожидается, что на COP29 будет согласована справедливая и амбициозная Новая коллективная количественная цель по финансированию с учетом потребностей и приоритетов развивающихся стран.

Запуск Фонда потери и ущерба также станет важным шагом в активизации действий по борьбе с последствиями изменения климата.