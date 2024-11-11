О нас

Минэкологии Кыргызстана: COP29 - возможность расширения сотрудничества

Минэкологии Кыргызстана: COP29 - возможность расширения сотрудничества Кыргызстан рассматривает COP29 как возможность расширения сотрудничества и получения доступа к климатическому финансированию.
COP29
11 ноября 2024 г. 20:52
Минэкологии Кыргызстана: COP29 - возможность расширения сотрудничества

Кыргызстан рассматривает COP29 как возможность расширения сотрудничества и получения доступа к климатическому финансированию.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства экологии, природных ресурсов и технического надзора Кыргызстана.

В ведомстве напомнили, что в повестку климатической конференции COP29, которая стартовала сегодня в Баку, входят вопросы, связанные с климатическим финансированием и мерами адаптации к изменению климата.

"Конференция привлекла более 70 тысяч участников со всего мира, включая представителей 198 стран и около 150 павильонов. Одним из ключевых аспектов конференции станет обсуждение финансирования климатических мер, поскольку для стран необходимы значительные средства на борьбу с изменением климата. Кыргызстан, как страна с высокой уязвимостью к климатическим изменениям, рассчитывает на международную поддержку", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что кыргызское правительство обозначило в национальном вкладе ключевые направления для низкоуглеродной трансформации.

"Кыргызстан рассматривает участие в COP29 как возможность для расширения сотрудничества и получения доступа к климатическому финансированию, необходимому для реализации своих климатических обязательств", - добавили в Минэкологии.

Отметим, Кыргызстан будет представлен на COP29 высокопоставленной делегацией, которую возглавит президент страны Садыр Жапаров. Также в рамках конференции 13 ноября будет организовано совместное мероприятие Кыргызстана, Азербайджана и Монголии "Диалог высокого уровня: продвижение горной повестки и актуализация темы гор и изменения климата".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
5 ноября 2024 г. 22:30
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
5 ноября 2024 г. 21:36
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден Чингиз Айтматов президенту Азербайджана
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден "Чингиз Айтматов" президенту Азербайджана
5 ноября 2024 г. 13:53
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
9 ноября 2024 г. 12:02
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
9 ноября 2024 г. 12:23
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
5 ноября 2024 г. 12:23
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
7 ноября 2024 г. 10:03
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
8 ноября 2024 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi