Минэкологии Кыргызстана: COP29 - возможность расширения сотрудничества

Кыргызстан рассматривает COP29 как возможность расширения сотрудничества и получения доступа к климатическому финансированию.

Кыргызстан рассматривает COP29 как возможность расширения сотрудничества и получения доступа к климатическому финансированию.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства экологии, природных ресурсов и технического надзора Кыргызстана.

В ведомстве напомнили, что в повестку климатической конференции COP29, которая стартовала сегодня в Баку, входят вопросы, связанные с климатическим финансированием и мерами адаптации к изменению климата.

"Конференция привлекла более 70 тысяч участников со всего мира, включая представителей 198 стран и около 150 павильонов. Одним из ключевых аспектов конференции станет обсуждение финансирования климатических мер, поскольку для стран необходимы значительные средства на борьбу с изменением климата. Кыргызстан, как страна с высокой уязвимостью к климатическим изменениям, рассчитывает на международную поддержку", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что кыргызское правительство обозначило в национальном вкладе ключевые направления для низкоуглеродной трансформации.

"Кыргызстан рассматривает участие в COP29 как возможность для расширения сотрудничества и получения доступа к климатическому финансированию, необходимому для реализации своих климатических обязательств", - добавили в Минэкологии.

Отметим, Кыргызстан будет представлен на COP29 высокопоставленной делегацией, которую возглавит президент страны Садыр Жапаров. Также в рамках конференции 13 ноября будет организовано совместное мероприятие Кыргызстана, Азербайджана и Монголии "Диалог высокого уровня: продвижение горной повестки и актуализация темы гор и изменения климата".