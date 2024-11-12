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Милих Евдаев: Повышение температуры является последним предупреждением человечеству

Милих Евдаев: Повышение температуры является последним предупреждением человечеству 10:43
COP29
12 ноября 2024 г. 11:03
Милих Евдаев: Повышение температуры является последним предупреждением человечеству

Европа не замечает бревна в своем глазу, однако ищет соринку в чужом.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам в кулуарах COP29 председатель Религиозной общины горских евреев города Баку Милих Евдаев.

По его словам, те, кто не может смириться с победами Азербайджана, не могут принять такое мероприятие: "Европа не замечает бревна в своем глазу, однако ищет соринку в чужом".

Он добавил, что в последние годы человечество все больше эксплуатирует природу: "За последние 50 лет мы взяли у природы больше, чем за 4 тыс. лет до этого. Поэтому природа нас наказывает. Нынешнее повышение температуры является последним предупреждением человечеству".

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Версия на английском языке Rising temperatures final warning to humanity, Milikh Yevdayev says
Версия на азербайджанском языке Milix Yevdayev: Öz gözündə tiri görməyən Avropa başqasının gözündə çöp axtarır

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