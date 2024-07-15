О нас

Милибэнд возглавит британскую делегацию на переговорах по COP29

Милибэнд возглавит британскую делегацию на переговорах по COP29 Государственный секретарь по вопросам энергетической безопасности и нулевых выбросов Великобритании Эд Милибэнд примет участие в климатическом саммите COP29 в Баку.
COP29
15 июля 2024 г. 10:59
Милибэнд возглавит британскую делегацию на переговорах по COP29

Государственный секретарь по вопросам энергетической безопасности и нулевых выбросов Великобритании Эд Милибэнд примет участие в климатическом саммите COP29 в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на “The Guardian”.

“Эд Милибэнд приедет в ноябре в Азербайджан для участия в климатическом саммите COP29. Он возглавит делегацию Великобритании на важнейших международных переговорах по климату и встретиться с политическими лидерами со всего мира”, - отмечает издание.

В публикации отмечается, что высокопоставленные деятели климатической дипломатии приветствовали этот шаг и заявили, что лидерство Великобритании “будет иметь решающее значение для ожидающегося сложного и напряженного саммита ООН по климату в этом году”.

По данным издания, главным пунктом повестки дня саммита станет климатическое финансирование для развивающихся стран, чтобы помочь им сократить выбросы парниковых газов и справиться с последствиями экстремальных погодных условий.

“У Эда Милибэнда есть подтвержденный опыт работы в COP и во всех вопросах, связанных с этими многосторонними переговорами. На протяжении 14 лет он бдительно следил за взлетами и падениями, и ему вовсе не придется начинать с нуля”, - заявила бывший исполнительный секретарь Комиссии ООН по изменению климата Кристиана Фигерес, председательствующая на Парижском соглашении, ныне партнер-основатель аналитического центра "Global Optimism".

Милибэнд занимал должность министра энергетики и изменения климата Великобритании с 2008 по 2010 год. Он был назначен на должность госсекретаря по вопросам энергетической безопасности и нулевых выбросов 5 июля 2024 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Guardian: Ed Miliband to lead UK negotiations at Cop29 climate summit

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Muxtar Babayev ATƏT-in baş katibi ilə görüşüb
Muxtar Babayev ATƏT-in baş katibi ilə görüşüb
13 İyul , 2024 15:43
COP29 komandası Budapeştdə ətraf mühit nazirlərinin görüşündə fəaliyyət planını müzakirə edib
FotoCOP29 komandası Budapeştdə ətraf mühit nazirlərinin görüşündə fəaliyyət planını müzakirə edib
12 İyul , 2024 19:04
Muxtar Babayev Macarıstanın ətraf mühit naziri ilə görüşüb
FotoMuxtar Babayev Macarıstanın ətraf mühit naziri ilə görüşüb
12 İyul , 2024 17:50
COP29 Beynəlxalq Məşvərət Şurasının ilk iclası keçirilib
COP29 Beynəlxalq Məşvərət Şurasının ilk iclası keçirilib
12 İyul , 2024 17:28
BMT-nin “təmiz enerji” layihələri COP29-da nümayiş etdiriləcək
BMT-nin “təmiz enerji” layihələri COP29-da nümayiş etdiriləcək
12 İyul , 2024 13:41
İlham Əliyev Pakistanın Prezidentini COP29-a dəvət edib
İlham Əliyev Pakistanın Prezidentini COP29-a dəvət edib
12 İyul , 2024 13:26
Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana işgüzar səfər edəcək
Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana işgüzar səfər edəcək
12 İyul , 2024 13:01
COP29 viza müraciət sistemi yaradılıb
COP29 viza müraciət sistemi yaradılıb
12 İyul , 2024 09:09
Bakıda COP29 çərçivəsində Parlament iclası keçiriləcək
Bakıda COP29 çərçivəsində Parlament iclası keçiriləcək
11 İyul , 2024 20:06
Azərbaycan yoxsul ölkələrdə yaşıl sərmayələr üçün yeni fond yaratmağı planlaşdırır
Azərbaycan yoxsul ölkələrdə "yaşıl sərmayə"lər üçün yeni fond yaratmağı planlaşdırır
11 İyul , 2024 02:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi