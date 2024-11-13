Микаил Джаббаров: У нас уже есть положительные результаты по Статье 6 Парижского соглашения

В рамках обсуждения Статьи 6.4 Парижского соглашения уже достигнуты положительные результаты.

В рамках обсуждения Статьи 6.4 Парижского соглашения уже достигнуты положительные результаты.

Как передает Report, об этом журналистам заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Я думаю, что у нас уже есть первые положительные результаты по Статье 6.4. Более десяти лет не удавалось найти общее решение. И в первый день работы COP в Баку страны договорились о едином механизме. И это свидетельствует о том, что мы можем достичь задуманного, когда объединяем усилия", - сказал он.

По его словам, механизм углеродных рынков поможет обеспечить климатическое финансирование: "Мы также высоко оцениваем заявление MDB (multilateral development banks) об объеме ежегодных обязательств в 120 млрд долларов к 2030 году, это значительный прогресс", - сказал он.

"Одной из инициатив Азербайджана является создание Фонда климатического финансирования, который будет пополняться за счет средств производителей ископаемого топлива, будь то страны или компании и корпорации. И мы посвятим предстоящий год нашего председательства выполнению принятых обещаний", - отметил Джаббаров.