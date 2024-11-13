Микаил Джаббаров: Инклюзивность, справедливость и координация - ключевые принципы для климатического сотрудничества

В международных усилиях по борьбе с изменением климата очень важны инклюзивный подход и справедливость.

В международных усилиях по борьбе с изменением климата очень важны инклюзивный подход и справедливость.

Как передает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на первой сессии высокого уровня со Всемирным экономическим форумом "Сила сотрудничества: объединение усилий для достижения нулевого уровня выбросов" в рамках COP29.

Министр отметил, что существующие методы и принципы пока не приносят ожидаемых результатов, и предложил обсудить важные аспекты, такие как инклюзивность, справедливость и координация.

По словам М. Джаббарова, инклюзивность играет центральную роль в процессе. Он указал, что Азербайджан рассматривает климатические усилия как тему, выходящую за рамки политических разделений, и подчеркнул, что инклюзивный подход позволит добиться более эффективных результатов. Министр отметил, что в своей речи на конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул эту важную тему, намекнув на необходимость преодоления разногласий ради общих целей.

Он отдельно остановился на принципе справедливости. "Важно учитывать, что каждая нация находится в уникальных условиях, и справедливый подход - это единственный способ для эффективной координации действий", - отметил М.Джаббаров.

Не менее важным элементом, по его мнению, является срочность координации: "Временные рамки для достижения климатических целей сужаются, а для эффективного управления процессами необходимы согласованные и скоординированные политические решения".

В первые дни COP29, по словам министра, было достигнуто одно из первых ранних достижений - согласование статьи 6.4 о функционировании углеродных рынков, оставшейся нерешенной более десятилетия. М.Джаббаров также приветствовал совместное заявление крупных многосторонних банков развития, объявивших о новых амбициозных целях, что он назвал важным и позитивным шагом.