Микаил Джаббаров: Азербайджан занимает важное место в мировой энергетике

Азербайджан занимает особое и важное место в мировой энергетике.

Азербайджан занимает особое и важное место в мировой энергетике.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии в рамках COP29.

Он отметил, что Азербайджан предпринимает шаги по переходу от традиционной экономики, основанной на нефтегазовом секторе, к "зеленой".

"В последние 5 лет Азербайджан больше внимания уделяет устойчивому развитию и энергетическому переходу, и уже имеются положительные результаты. В Азербайджане расположены крупнейшие станции возобновляемой энергии на Южном Кавказе. Два дня назад на уровне руководителей стран подписано соглашение о развитии и передаче "зеленой энергии" между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. Это важный проект, соединяющий энергосистемы трех стран. Он предполагает прокладку электрического кабеля по дну Каспийского моря", - сказал он.