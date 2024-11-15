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Микаил Джаббаров: Азербайджан занимает важное место в мировой энергетике

Микаил Джаббаров: Азербайджан занимает важное место в мировой энергетике Азербайджан занимает особое и важное место в мировой энергетике.
COP29
15 ноября 2024 г. 17:23
Микаил Джаббаров: Азербайджан занимает важное место в мировой энергетике

Азербайджан занимает особое и важное место в мировой энергетике.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии в рамках COP29.

Он отметил, что Азербайджан предпринимает шаги по переходу от традиционной экономики, основанной на нефтегазовом секторе, к "зеленой".

"В последние 5 лет Азербайджан больше внимания уделяет устойчивому развитию и энергетическому переходу, и уже имеются положительные результаты. В Азербайджане расположены крупнейшие станции возобновляемой энергии на Южном Кавказе. Два дня назад на уровне руководителей стран подписано соглашение о развитии и передаче "зеленой энергии" между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. Это важный проект, соединяющий энергосистемы трех стран. Он предполагает прокладку электрического кабеля по дну Каспийского моря", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan qlobal enerji sektorunda xüsusi və önəmli yer tutur"

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