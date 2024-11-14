Микаил Джаббаров: Азербайджан привержен укреплению регионального сотрудничества

Страны-члены Азиатского банка развития (АБР) и Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) прилагают эффективные усилия для дальнейшего укрепления регионального сотрудничества.

Страны-члены Азиатского банка развития (АБР) и Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) прилагают эффективные усилия для дальнейшего укрепления регионального сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на "Министерской встрече по партнерству ЦАРЭС в области климата, инноваций и торговли" в рамках COP29.

По его словам, за 20 лет программа ЦАРЭС внесла серьезный вклад в развитие региона: "Программа поддерживает расширение региональных связей за счет инвестиций в высококачественные проекты в различных секторах, включая новые приоритетные направления, а также стимулирует исследования, обмен знаниями и передовым опытом".

Президент АБР Масацуку Асакава подчеркнул, что ЦАРЭС пора предпринять решительные шаги по обеспечению низкоуглеродного будущего, поставив во главу угла экологическую устойчивость и экономическое благополучие в странах-членах. "АБР готов оказывать поддержку на каждем этапе этого пути ради достижения устойчивых изменений для будущих поколений", - подытожил он.