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Микаил Джаббаров: Азербайджан осознает возлагаемые на COP29 надежды

Микаил Джаббаров: Азербайджан осознает возлагаемые на COP29 надежды Азербайджан понимает, что на него возлагаются определенные надежды как на хозяина 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29)
COP29
16 января 2024 г. 19:01
Микаил Джаббаров: Азербайджан осознает возлагаемые на COP29 надежды

Азербайджан понимает, что на него возлагаются определенные надежды как страны, принимающей 29-й сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в этом году.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сказал в ходе панельных обсуждений "COP28 и путь вперед" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Отвечая на вопрос об успехе и неудачах прошлогодней конференции в Дубае, он отметил, что, с учетом сложности стоящей перед участниками задачи, COP28 безусловно был успешным. "Достижимые результаты, направленные на повышение энергоэффективности, увеличение объема возобновляемых источников энергии, утроение их использования и отказ от ископаемого топлива позволяют говорить об успехе", - сказал министр.

По словам Микаила Джаббарова, Азербайджан полностью осознает ответственность за продолжение такого же успешного процесса. "Основно темой будет обеспечение механизмов финансирования. Это чрезвычайно важно", - сказал Джаббаров, добавив, что "это именно о том, каким образом".

"На СОР 28 мы много обсуждали и договорились о том, что именно. Теперь мы с нетерпением ждем обсуждений со всеми сторонами того, каким образом реализовать договоренности", - сказал Джаббаров.

Конференция ООН по изменению климата (COP) является на сегодняшний день высшим органом переговорного процесса для реализации положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), Киотского протокола (КП) и Парижского соглашения (ПС). 11 декабря 2023 года в рамках COP28 в Дубае Азербайджан был официально объявлен председателем 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29, которая пройдет в нашей стране в ноябре этого года и даст Азербайджану возможность продвигать свою климатическую повестку в мире.

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Версия на английском языке ФотоMikayil Jabbarov: Azerbaijan understands that certain expectations are placed on it as host of COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоMikayıl Cabbarov: "Azərbaycan COP29-un ev sahibi kimi gözləntilərin olduğunu anlayır"

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