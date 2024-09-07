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МИД РФ: Будем добиваться взвешенных решений на COP29

МИД РФ: Будем добиваться взвешенных решений на COP29 Российская делегация будет добиваться принятия взвешенных решений на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в столице Азербайджана в ноябре.
COP29
7 сентября 2024 г. 10:30
МИД РФ: Будем добиваться взвешенных решений на COP29

Российская делегация будет добиваться принятия взвешенных решений на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в столице Азербайджана в ноябре.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявилд посол по особым поручениям, спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам климата Сергей Кононученко.

По его словам, западные страны, уже пытающиеся направить обсуждения по климату в выгодное себе русло, наверняка попробуют перехватить повестку будущей конференции.

"Мы, естественно, будем прилагать все усилия - я не могу сказать, насколько это будет успешно - для того, чтобы решения данной конференции были взвешенными", - сказал он.

Ранее были объявлены инициативы в рамках повестки COP29. Пакет из 14 инициатив предусмтривает поощрение укрепления партнерских отношений, содействие совместным усилиям, обеспечение инвестиций и стимулирование государственного и частного секторов в знак солидарности за более экологичный мир.

Отметим, что в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата входят 198 участников (197 стран и Евросоюз).

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: COP29-da ölçülüb-biçilmiş qərarların əldə edilməsinə çalışacağıq
Версия на английском языке Moscow says will seek balanced decisions at COP29

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