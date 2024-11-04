МИД: При повторном въезде в Азербайджан участники COP29 должны опять обратиться за визой

Правительство Азербайджана предоставляет специальную бесплатную для зарегистрированных участников COP29 визу, за которой можно обратиться посредством системы онлайн-регистрации Рамочной конвенции (РКИК ООН).

Правительство Азербайджана предоставляет специальную бесплатную для зарегистрированных участников COP29 визу, за которой можно обратиться посредством системы онлайн-регистрации Рамочной конвенции (РКИК ООН).

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

"Специальную визу COP29" можно получить либо по ссылке в подтверждающем письме о регистрации РКИК ООН, отправленном участникам, либо через дипломатические представительства и консульства Азербайджана за рубежом. В последнем случае письмо о регистрации на COP29 будет рассматриваться как основной подтверждающий документ для поездки",- говорится в сообщении.

Специальная виза COP29 предоставляет владельцу право на однократный въезд и пребывание на территории Азербайджанской Республики сроком до 30 дней.

При необходимости покинуть страну и вновь вернуться в Азербайджан следует повторно подать заявление на получение визы, используя регистрационный номер РКИК ООН, по которому была получена первоначальная виза.

"Специальная виза COP29 будет выдана в течение трех (3) рабочих дней после подачи онлайн-заявки через официальный портал (onlinereg.unfccc.int/onlinereg) или после подачи заявления в диппредставительства и консульства Азербайджана за рубежом", - указали в МИД.

Участникам COP29 настоятельно рекомендуется подавать на получение визы сразу после подтверждения регистрации со стороны РКИК ООН, отметили здесь.