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МИД ОАЭ: Развитие ВИЭ позволит достичь более устойчивого будущего

МИД ОАЭ: Развитие ВИЭ позволит достичь более устойчивого будущего Зеленая экономика представляет собой одну из основ достижения устойчивого развития.
COP29
23 октября 2024 г. 15:28
МИД ОАЭ: Развитие ВИЭ позволит достичь более устойчивого будущего

Зеленая экономика представляет собой одну из основ достижения устойчивого развития.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла ибн Заид Аль Нахайян.

Он отметил, что ОАЭ стремятся добиться прогресса в направлении зеленого перехода.

"ОАЭ инвестировали во многие крупные проекты по возобновляемым источникам энергии для усиления эффективности их использования. Таково наше видение того, как можно достичь более устойчивого будущего, учитывая современные климатические изменения", - сказал Аль Нахайян.

Министр подчеркнул, что ОАЭ заинтересованы в расширении сотрудничества и партнерства с другими странами в целях обеспечения устойчивого развития.

"Мы работаем над расширением наших партнерств, особенно в области зеленой экономики", - подытожил он.

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Версия на английском языке UAE's foreign minister: Developing renewable energy will lead to more sustainable future

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