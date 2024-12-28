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МИД: Азербайджан с успехом провел COP29 в сложных геополитических условиях

МИД: Азербайджан с успехом провел COP29 в сложных геополитических условиях МИД: COP29 завершилась с большим успехом под председательством Азербайджана
COP29
28 декабря 2024 г. 16:24
МИД: Азербайджан с успехом провел COP29 в сложных геополитических условиях

Азербайджан с успехом провел глобальную климатическую конференцию COP29 в сложных геополитических условиях.

Как передает Report, об этом говорится в отчете МИД Азербайджана по итогам 2024 года.

"Несмотря на геополитическую напряженность, растущее влияние политических сил, скептически относящихся к изменению климата, и острые противоречия между развитыми и развивающимися государствами, 29-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) под председательством Азербайджана завершилась с большим успехом", - говорится в отчете.

В ведомстве напомнили, что в рамках COP29 в Баку 12-13 ноября состоялся Саммит мировых лидеров по климатическим действиям, в ходе которого председательство COP29 провело 34 мероприятия высокого уровня. Кроме того, с 14 по 21 ноября уполномоченные госструктуры Азербайджана совместно с более чем 250 зарубежными партнерами организовали свыше 100 мероприятий.

В этих событиях приняли участие главы 80 государств и правительств, представители 196 стран, более 200 международных организаций и около 2 тыс. НПО. Такой представительный состав подчеркивает высокий авторитет Азербайджана на мировой арене как надежного партнера в решении глобальных проблем, отметили в МИД.

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Версия на азербайджанском языке XİN: COP29-a sədrliyi uğurla həyata keçirən Azərbaycan aktiv iqlim diplomatiyasını davam etdirəcək

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