МИД Азербайджана: У нас нет информации о том, будет ли Армения участвовать в COP29

Армении было направлено приглашение на COP29, и до сих пор у нас нет никакой информации о том, будут ли они участвовать в мероприятии.
Как сообщает Report, об этом сказал журналистам руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде.
"Изменение климата является одной из основных проблем, угрожающих миру. Внесение вклада в такие дискуссии должно быть главным приоритетом для каждого государства-члена. Мы воздержимся от комментариев по поводу участия Армении в COP29, поскольку приглашение было отправлено, и вопрос участия в мероприятии - это их собственный выбор. Несомненно, участие в таких дискуссиях важно для каждого государства", - сказал А.Гаджизаде.