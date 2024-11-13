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МИД Азербайджана: У нас нет информации о том, будет ли Армения участвовать в COP29

МИД Азербайджана: У нас нет информации о том, будет ли Армения участвовать в COP29 Армении было направлено приглашение на COP29, и до сих пор у нас нет никакой информации о том, будут ли они участвовать в мероприятии.
COP29
13 ноября 2024 г. 10:42
МИД Азербайджана: У нас нет информации о том, будет ли Армения участвовать в COP29

Армении было направлено приглашение на COP29, и до сих пор у нас нет никакой информации о том, будут ли они участвовать в мероприятии.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Изменение климата является одной из основных проблем, угрожающих миру. Внесение вклада в такие дискуссии должно быть главным приоритетом для каждого государства-члена. Мы воздержимся от комментариев по поводу участия Армении в COP29, поскольку приглашение было отправлено, и вопрос участия в мероприятии - это их собственный выбор. Несомненно, участие в таких дискуссиях важно для каждого государства", - сказал А.Гаджизаде.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Ministry of Foreign Affairs: No information on Armenia's participation in COP29
Версия на азербайджанском языке ВидеоXİN rəsmisi: Ermənistanın COP29-da iştirak edib-etməyəcəyi ilə bağlı bizdə hər hansı məlumat yoxdur 

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