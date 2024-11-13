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Мицотакис: Европа и мир должны честнее говорить о компромиссах на пути энергоперехода

Мицотакис: Европа и мир должны честнее говорить о компромиссах на пути энергоперехода Европа и мир должны честнее говорить о компромиссах на пути энергоперехода, и каждая страна должна прочертить свой собственный амбициозный путь.
COP29
13 ноября 2024 г. 11:37
Мицотакис: Европа и мир должны честнее говорить о компромиссах на пути энергоперехода

Европа и мир должны честнее говорить о компромиссах на пути энергоперехода, и каждая страна должна прочертить свой собственный амбициозный путь.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая на саммите лидеров COP29 в Баку.

"Мы встретились в ключевой момент. Климат меняется, что придает еще больше срочности нашим обсуждениям", - сказал он.

По его словам, Греция продолжает реформы в сторону зеленого энергоперехода, расширяет использование возобновляемых источников. "Однако в дальнейшем нам необходимо еще более ускорить наши действия. Перед нами стоит вопрос, обеспечить переход, который примут наши граждане, который не причинит вред нашим компаниям, и поможет избежать политических трений в Европе", - сказал он.

Мицотакис подчеркнул, что Европа является лидером в области возобновляемой энергетики, однако цены на энергоресурсы по-прежнему остаются высокими. Мы также единственный регион, который устанавливает высокие налоги на выбросы, добавил он.

"Необходимо, чтобы нулевая эмиссия стала общей целью. Нам необходим умный зеленый курс. Европа и мир должны честнее говорить о компромиссах на пути энергоперехода. В долгосрочной перспективе издержки снизятся, однако этот переход не бесплатен. Мы должны задавать себе жесткие вопросы, потому что во многом это наносит удар по нашей конкурентоспособности. Нельзя препятствовать процветанию промышленности, нужно осторожно подойти к этим компромиссам", - подчеркнул политик.

Глава греческого правительства считает, что каждая страна должна прочертить свой собственный амбициозный путь, и поддержать новые технологии.

"Наши граждане сталкиваются с беспрецедентными климатическими потрясениями. Нам необходимо больше ресурсов для своевременного реагирования, чтобы спасать жизни и средства к существованию. Необходимо помогать людям и общинам восстанавливаться после бедствий", - добавил он.

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