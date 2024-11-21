Международные НПО: Развитые страны блокируют принятие реальных решений климатического финансирования

Страны Глобального Севера, судя по всему, стремятся переложить ответственность и вину на Глобальный Юг.

Страны Глобального Севера, судя по всему, стремятся переложить ответственность и вину на Глобальный Юг.

Как сообщает Report, об этом представители международных НПО входящих в сеть "Глобальная кампания по требованию климатической справедливости (DCJ)" на пресс-конференции на COP29.

"После почти 30 лет проведения климатических конференций мы должны вновь повторять, что все несколько очень богатых стран, которые исторически несут ответственность за этот кризис, и являются теми, кто пытается "загрязнить" этот процесс и кто блокирует получение реального результата на финансовой СОР29", - сказала Рашита Гупта, представляющая DCJ.

"Богатые страны Европы срывают переговоры и отказываются платить. Исторические и текущие выбросы ЕС оставляют за ними огромный долг перед Глобальным Югом", - заявила Нина ди Петер из нидерландской НПО "Друзей Земли", добавив, что вместо того, чтобы платить и увеличивать гранты, ЕС продвигает частные фонды и займы. "Частные деньги - это не решение, они только усугубляют проблему. Компании всегда будут ставить прибыль выше людей, точно так же, как ЕС делает сейчас", - сказала она. По ее словам, нынешнее финансирование ведет к еще большим долгам Глобального Юга.

По ее словам, хотя официального заявления от ЕС нет, ходят слухи, что переговорщики ЕС предлагают серьезно заниженную сумму - около 200-300 миллиардов ежегодно. "Для понимания: с учетом инфляции это означает отсутствие дополнительного государственного финансирования по сравнению с целями, поставленными годы назад. Климатическое финансирование и смягчение последствий идут рука об руку. Богатые страны не могут ожидать от стран Глобального Юга увеличения их амбиций по смягчению последствий. И они не могут повысить свои амбиции, если те же богатые страны не платят свою справедливую долю", - заявила ди Петер.

В свою очередь, представитель ActionAid из США Брендон Ву заявил, что Америка "не предоставила даже близко своей справедливой доли климатического финансирования". И причина, на которую ссылаются, что развивающиеся страны неохотно берут на себя конкретные обязательства, "звучит оскорбительно". Развивающиеся страны не делают, потому что у них нет уверенности в наличии финансирования для реального выполнения этих обязательств, сказал он.

"Так что США не только не предоставляют никаких денег, они активно работают над подрывом переговоров по новой коллективной количественной цели. Например, пытаются размыть формулировки так, чтобы фактически не было никакой ответственности, никаких обязательств для развитых стран. Все сводится к мобилизации частного сектора", - сказал Ву.

"Я знаю, что людям, вероятно, интересен новый текст итогового соглашения, поэтому я кратко остановлюсь на некоторых конкретных формулировках. Главное - там нет цифры. Мы пришли на эту конференцию по климатическому финансированию за цифрой, новой коллективной целью по климатическому финансированию. До конца конференции осталось два дня. Цифры все еще нет. G77 развивающихся стран предложили цифру, которую они хотят видеть - 1,3 триллиона. Развитые страны отказались даже обсуждать это и предложить встречное предложение", - заявил он.

И поэтому, если кто-то говорит, что развивающиеся страны блокируют, это оскорбительно, потому что развитые страны буквально ничего не предлагают. И это усугубляется тем фактом, что они годами не выполняли существующие обязательства", заключил Ву.