В рамках конференции в Лачыне обсуждены инициативы в области ВИЭ

В Лачыне в рамках конференции "COP29 и Зеленое видение для Азербайджана" прошла панельная дискуссия на тему "Практика развития зеленой инфраструктуры и инициативы в области альтернативной и возобновляемой энергетики”.

В Лачыне в рамках конференции "COP29 и Зеленое видение для Азербайджана" прошла панельная дискуссия на тему "Практика развития зеленой инфраструктуры и инициативы в области альтернативной и возобновляемой энергетики”.

Как сообщает Report, в панельной дискуссии приняли участие 64 иностранных эксперта, представляющих авторитетные мозговые центры и академические учреждения 30 стран мира.

Среди спикеров были экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, директор программы глобальной экологической политики Женевского университета Александр Хеджази, президент и основатель Института Форума Трокадеро Эллен Василина, специалист по энергетической безопасности британской компании Methinks Джон Робертс.

Экс-посол США предложил организовать платформу Каспийский диалог с участием прикаспийских государств: "Страны смогут объединить усилия для борьбы с последствиями изменения климата, защиты экосистемы Каспийского моря, а также обсудить развитие зеленых транспортных коридоров, всевозможные вопросы, связанные с организацией COP29".

Александр Хеджази выразил восхищение подготовкой к COP29 в Азербайджане: "Я впечатлен инновациями, которые действительно направлены как на достижение целей COP29, так и на долгосрочное устойчивое развитие Азербайджана".

Основатель Института Форума Трокадеро подчеркнула, что для решения экологических проблем и проблем изменения климата необходимо уделить этим вопросам больше внимания.

Далее состоялись дискуссии о том, как международную практику в области устойчивого развития можно будет адаптировать к потребностям Азербайджана.