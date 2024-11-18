Между госкомитетом Азербайджана и ИСЕСКО подписан протокол о намерениях

Подписан протокол о намерениях между Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Подписан протокол о намерениях между Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Как сообщает Report, документ был подписан в рамках COP29 в Баку.

Протокол подписали председатель комитета Бахар Мурадова и генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик.

Документ определяет направления совместной деятельности по вопросу женщин и детей, проведение различных семинаров, тренингов, конференций, обмен опытом и пр.

Фото: Самира Гасанова