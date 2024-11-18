О нас

Между госкомитетом Азербайджана и ИСЕСКО подписан протокол о намерениях

Между госкомитетом Азербайджана и ИСЕСКО подписан протокол о намерениях Подписан протокол о намерениях между Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).
COP29
18 ноября 2024 г. 16:19
Между госкомитетом Азербайджана и ИСЕСКО подписан протокол о намерениях

Подписан протокол о намерениях между Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Как сообщает Report, документ был подписан в рамках COP29 в Баку.

Протокол подписали председатель комитета Бахар Мурадова и генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик.

Документ определяет направления совместной деятельности по вопросу женщин и детей, проведение различных семинаров, тренингов, конференций, обмен опытом и пр.

Фото: Самира Гасанова

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın dövlət komitəsi ilə ICESCO arasında Niyyət Protokolu imzalanıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
17 ноября 2024 г. 15:43
Президент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
17 ноября 2024 г. 15:41
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
13 ноября 2024 г. 21:26
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi