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Между "Азерэнержи" и Schneider Electric подписан меморандум

Между "Азерэнержи" и Schneider Electric подписан меморандум Между "Азерэнержи" и компанией Schneider Electric подписан меморандум о взаимопонимании, охватывающий интеграцию возобновляемых источников энергии в энергетическую систему, энергетический мониторинг, планирование и другие сферы.
COP29
14 ноября 2024 г. 16:55
Между Азерэнержи и Schneider Electric подписан меморандум

Между "Азерэнержи" и компанией Schneider Electric подписан меморандум о взаимопонимании, охватывающий интеграцию возобновляемых источников энергии в энергетическую систему, энергетический мониторинг, планирование и другие сферы.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азерэнержи", сегодня в рамках COP29 исполнительный вице-президент Schneider Electric по международным операциям Маниш Пант, президент компании по Турции и Центральной Азии Исмаил Ямангиль посетили павильон ОАО "Азерэнержи" в Зеленой зоне СОР29.

Позже состоялась встреча гостей с главой ОАО "Азерэнержи" Бабой Рзаевым. На встрече были обсуждены перспективы двусторонних отношений.

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Версия на английском языке Azerenerji, Schneider Electric ink MoU during COP29
Версия на азербайджанском языке “AzərEnerji” və “Schneider Electric” arasında memorandum imzalanıb

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