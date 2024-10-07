Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков

14:11

Мероприятия в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре, будут переводиться на шесть официальных языков ООН.

Как сообщает Report, это предусмотрено в законопроекте "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения о двадцать девятой сессии Конференции сторон, девятнадцатой сессии Совещания сторон Киотского протокола, шестой сессии Совещания сторон Парижского соглашения и сессиях Вспомогательных органов". Законопроект включен в повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 8 октября.

Во время сессии будет использоваться специальное оборудование и устройства, позволяющие вести работу на шести официальных языках ООН. Официальными языками ООН признаны китайский, арабский, французский, английский, испанский и русский.

COP29 пройдет на Бакинском олимпийском стадионе с 11 по 22 ноября.