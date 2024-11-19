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Мэри Крейг: Необходимо наращивать инвестиции в водную безопасность

Мэри Крейг: Необходимо наращивать инвестиции в водную безопасность 12:14
COP29
19 ноября 2024 г. 12:31
Мэри Крейг: Необходимо наращивать инвестиции в водную безопасность

Для обеспечения устойчивости сельскохозяйственной системы в мире необходимо увеличить инвестиции в водную безопасность.

Как сообщает Report, об этом заявила министр окружающей среды Великобритании Мэри Крейг на панельной дискуссии "От COP к COP сельскохозяйственное наследие: ключ к достижению глобальных климатических целей" в рамках COP29.

"Водные и земельные ресурсы должны быть защищены. Без воды не будет продовольствия. В связи с этим мы работаем совместно со Всемирным банком для обеспечения устойчивости в сельском хозяйстве по всему миру, поддерживаем страны этим сотрудничеством", - отметила она.

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Версия на английском языке UK official calls on countries to increase investments in water security
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya rəsmisi: "Su təhlükəsizliyinə investisiyalar artırılmalıdır"

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