Мэри Крейг: Необходимо наращивать инвестиции в водную безопасность

12:14

Для обеспечения устойчивости сельскохозяйственной системы в мире необходимо увеличить инвестиции в водную безопасность.

Как сообщает Report, об этом заявила министр окружающей среды Великобритании Мэри Крейг на панельной дискуссии "От COP к COP сельскохозяйственное наследие: ключ к достижению глобальных климатических целей" в рамках COP29.

"Водные и земельные ресурсы должны быть защищены. Без воды не будет продовольствия. В связи с этим мы работаем совместно со Всемирным банком для обеспечения устойчивости в сельском хозяйстве по всему миру, поддерживаем страны этим сотрудничеством", - отметила она.