Мэр Сайтамы: Япония готова делиться опытом декарбонизации с Азербайджаном

Япония готова сотрудничать и делиться опытом декарбонизации с Азербайджаном.

Япония готова сотрудничать и делиться опытом декарбонизации с Азербайджаном.

Об этом Report сказал мэр японского города Саитама Шимизу Хаято.

"Городское управление является не менее важным в борьбе с последствиями изменения климата. Мы были бы очень рады сотрудничать с азербайджанскими городами в этом вопросе", - подчеркнул он.

Шимизу Хаято отметил, что удовлетворен уровнем организации конференции СОР29 в Баку и ожидает подписания важных соглашений в рамках этого глобального саммита.

"У нас есть цели на 2030-2050 годы [в области декарбонизации]. Ожидаем, что мы сможем прийти к соглашениям по достижению этих целей", - добавил мэр Саитамы.