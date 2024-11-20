Мэр Коджаэли: COP29 организован на высоком уровне

Мэр города Коджаэли (Турция) Тахир Бююкакын, прибывший в Баку для участия в COP29, встретился с главой Исполнительной власти города Баку Эльдаром Азизовым.

Мэр города Коджаэли (Турция) Тахир Бююкакын, прибывший в Баку для участия в COP29, встретился с главой Исполнительной власти города Баку Эльдаром Азизовым.

Как сообщает Report, на встрече Тахир Бююкакын выразил удовлетворение своим пребыванием в Баку и участием в COP29, подчеркнул высокий уровень организации международного мероприятия. Гость также особо отметил стремительное развитие Азербайджана и Баку в последние годы.

Глава ИВ Баку Эльдар Азизов предоставил информацию о столице Баку и преподнес гостю книгу "История Отечественной войны - Фактор личности", посвященную Победе в 44-дневной Отечественной войне.