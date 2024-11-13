Мелони: Италия выступает за справедливое распределение ответственности в вопросе финансирования

Италия выступает за справедливое распределение ответственности между развитыми и быстро развивающимися экономиками в вопросе финансирования.

Италия выступает за справедливое распределение ответственности между развитыми и быстро развивающимися экономиками в вопросе климатического финансирования.

Как передает Report, об этом заявила премьер Италии Джорджа Мелони, выступая на саммите лидеров COP29 в Баку.

Мелони отметила, что на конференции COP28 в Дубае в прошлом году страны поставили перед собой амбициозные цели утроить мощность возобновляемых источников энергии и вдвое повысить энергоэффективность к 2030 году. Достижение этих целей требует глобального сотрудничества и финансирования, сказала она.

"В рамках COP29 мы будем работать над принятием новой цели климатического финансирования. Мы должны достичь компромисса. Для этого необходимо справедливо распределить ответственность между развитыми и быстро развивающимися экономиками, преодолеть разногласия. Италия продолжит делать все возможное со своей стороны", - сказал он.

По ее словам, Италия продолжит участвовать в климатических инициативах, таких как Фонд потерь и ущерба. "Кроме того, мы будем содействовать развитию многосторонних банков развития. Мы должны понимать, что в условиях декарбонизации необходимо учитывать также устойчивость наших экономических и социальных систем. Мы должны защищать природу. Однако слишком идеологический, непрагматический подход может привести к тому, что мы собьемся на пути к прогрессу. Технологическая нейтральность – это правильный подход", - сказала политик.

Мелони призвала реалистично смотреть в будущее, учитывая, что к 2030 году численность мирового населения составит 8,5 млрд человек, а ВВП удвоится, что в свою очередь приведет к повышению потребления энергии.

"Мы должны использовать все доступные технологии, не только возобновляемые источники, но также газ, биотопливо, улавливание углерода, водород и пр. Необходимо также использовать термоядерный синтез, в результате чего мы получим безопасную, чистую и безграничную энергию. Италия находится на передовой термоядерного синтеза. Мы намерены продолжать развивать эту технологию, которая может все изменить", - сказала она.

Премьер с удовлетворением подчеркнула, что Азербайджан, как председатель COP29, работает над инициативой "Климат для мира". "Как и на любой COP, именно мы определяем, будет ли это успех или провал. Как сказал Уильям Джеймс, давайте действовать так, чтобы наши действия действительно изменили ситуацию", - подытожила она.