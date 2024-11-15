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Мехмет Нури Эрсой: Турция привержена сотрудничеству в достижении устойчивости климата

Мехмет Нури Эрсой: Турция привержена сотрудничеству в достижении устойчивости климата Турция подтверждает приверженность совместной работе по достижению устойчивого климата.
COP29
15 ноября 2024 г. 15:01
Мехмет Нури Эрсой: Турция привержена сотрудничеству в достижении устойчивости климата

Турция подтверждает приверженность сотрудничеству на пути к достижению устойчивости климата.

Как передает Report, об этом заявил министр культуры Турции Мехмет Нури Эрсой на министерской встрече в рамках COP29.

"Уверен, что под руководством Азербайджана эта конференция приведет нас к решению проблемы изменения климата и к выполнению ожиданий международного сообщества. Международное сотрудничество также имеет ключевое значение для достижения поставленных целей", - сказал он.

Он подчеркнул, что многие культурные и природные объекты становятся все более уязвимыми к воздействию экстремальных погодных условий. "Эти риски подчеркивают настоятельную необходимость защиты наших общих благ для будущих поколений. Ни одна страна не может решить эту проблему в одиночку. Необходимы глобальные скоординированные действия. Сотрудничество, продемонстрированное на этой встрече, является прекрасным примером коллективной решимости, необходимой для решения климатического кризиса",- отметил Эрсой.

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Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət naziri: Türkiyə iqlim davayanıqlığına nail olmaq üçün əməkdaşlığa sadiqdir
Версия на английском языке Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye committed to co-op in achieving climate sustainability

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