Мехмет Нури Эрсой: Турция привержена сотрудничеству в достижении устойчивости климата

Турция подтверждает приверженность совместной работе по достижению устойчивого климата.

Турция подтверждает приверженность сотрудничеству на пути к достижению устойчивости климата.

Как передает Report, об этом заявил министр культуры Турции Мехмет Нури Эрсой на министерской встрече в рамках COP29.

"Уверен, что под руководством Азербайджана эта конференция приведет нас к решению проблемы изменения климата и к выполнению ожиданий международного сообщества. Международное сотрудничество также имеет ключевое значение для достижения поставленных целей", - сказал он.

Он подчеркнул, что многие культурные и природные объекты становятся все более уязвимыми к воздействию экстремальных погодных условий. "Эти риски подчеркивают настоятельную необходимость защиты наших общих благ для будущих поколений. Ни одна страна не может решить эту проблему в одиночку. Необходимы глобальные скоординированные действия. Сотрудничество, продемонстрированное на этой встрече, является прекрасным примером коллективной решимости, необходимой для решения климатического кризиса",- отметил Эрсой.