Меджнун Мамедов: В рамках COP29 мы запустим инициативу "Гармония" для поддержки фермеров

В рамках COP29 в Баку 19 ноября будет объявлено о запуске инициативы "Гармония" для поддержки фермеров в условиях меняющегося климата.

В рамках COP29 в Баку 19 ноября будет объявлено о запуске инициативы "Гармония" для поддержки фермеров в условиях меняющегося климата.

Как передает Report, об этом сообщил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на мероприятии "Климатически устойчивое сельское хозяйство, расширяющее возможности женщин, молодежи и инноваций для устойчивого и справедливого будущего" в рамках COP29.

По словам министра, инициатива "Гармония" станет платформой для предоставления фермерам необходимых инструментов, ресурсов и связей для адаптации.

"19 ноября, во Всемирный день продовольствия, сельского хозяйства и воды, мы официально объявим о запуске Бакинской инициативы "Гармония". Это знаменательный для нас момент и важный шаг на пути к расширению возможностей фермеров с помощью устойчивых решений", - подчеркнул Мамедов.

Мамедов подчеркнул, что сельское хозяйство составляет основу обществ - оно кормит людей, поддерживает экономику и обеспечивает работой миллионы. "Сегодня фермеры сталкиваются с такими проблемами, как изменение климата, ограниченные ресурсы и меняющиеся рыночные требования. Все это оказывает давление на сельское хозяйство со всех сторон. В Азербайджане мы хорошо понимаем эти вызовы и привержены поиску решений, которые действительно поддерживают наши сельскохозяйственные сообщества", - сказал Мамедов.

По словам министра, инициатива "Гармония" не сможет добиться успеха в одиночку, и партнерство имеет решающее значение.

"Мы гордимся работой с организациями и правительствами, представленными здесь сегодня. Объединив наш опыт, ресурсы и приверженность, мы сможем построить не просто выживающий, но и процветающий сельскохозяйственный сектор, обеспечивающий продовольственную безопасность, экономическую мощь и заботу об окружающей среде для всех. Вместе мы можем создать сельскохозяйственное будущее, которое расширяет возможности наших фермеров и преодолевает завтрашние проблемы", - подытожил Мамедов.