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Меджнун Мамедов: В Азербайджане необходимо укреплять устойчивость сельских общин

Меджнун Мамедов: В Азербайджане необходимо укреплять устойчивость сельских общин Укрепление устойчивости сельских общин в Азербайджане является важным шагом для решения вызовов в сельском хозяйстве.
COP29
19 ноября 2024 г. 17:41
Меджнун Мамедов: В Азербайджане необходимо укреплять устойчивость сельских общин

Укрепление устойчивости сельских общин в Азербайджане является важным шагом для решения вызовов в сельском хозяйстве.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на круглом столе "Единый подход к здоровью: усиление межсекторального сотрудничества во имя человеческого развития" в рамках COP29.

"Сельское хозяйство не только обеспечивает продовольственную безопасность, но и играет важную роль в адаптации к изменению климата и его смягчении. Однако отрасль сталкивается с такими серьезными проблемами, как деградация почв, дефицит водных ресурсов и распространение зоонозных заболеваний. Эти угрозы подрывают глобальные продовольственные системы. Для их преодоления необходимо внедрять устойчивые сельскохозяйственные практики, сохранять биоразнообразие и развивать устойчивость сельских общин. Эти задачи лежат в основе климатической инициативы Бакинская гармония", - отметил Мамедов.

Министр подчеркнул, что эффективное решение данных проблем требует внедрения концепции "Единого подхода к здоровью", которая предполагает тесное межсекторальное сотрудничество.

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Версия на азербайджанском языке Məcnun Məmmədov: "Azərbaycanda kənd icmalarının davamlılığı gücləndirilməlidir"

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