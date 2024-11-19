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Межднун Мамедов: Правительство поддерживает адаптацию фермеров к быстро меняющемуся миру

Межднун Мамедов: Правительство поддерживает адаптацию фермеров к быстро меняющемуся миру Правительство Азербайджана поддерживает адаптацию отечественных фермеров к быстро меняющемуся миру.
COP29
19 ноября 2024 г. 18:10
Межднун Мамедов: Правительство поддерживает адаптацию фермеров к быстро меняющемуся миру

Правительство Азербайджана поддерживает адаптацию отечественных фермеров к быстро меняющемуся миру.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на мероприятии "Создание климатических действий для фермеров: практический опыт и конкретные решения", организованном в рамках COP29.

"Будущее сельского хозяйства лежит в инновациях, технологиях и инклюзивности. Мы придаем особое значение инициативам, которые помогают фермерам внедрять передовые технологии, такие как искусственный интеллект и цифровые инструменты, оптимизирующие производительность, экономию ресурсов и устойчивость к климату. Это не только повышает эффективность, но и закладывает основу для устойчивых сельскохозяйственных практик", – подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Məcnun Məmmədov: "Hökumət fermerlərin sürətlə dəyişən dünyaya uyğunlaşmasını dəstəkləməyə sadiqdir"

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