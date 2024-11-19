Межднун Мамедов: Правительство поддерживает адаптацию фермеров к быстро меняющемуся миру

Правительство Азербайджана поддерживает адаптацию отечественных фермеров к быстро меняющемуся миру.

Правительство Азербайджана поддерживает адаптацию отечественных фермеров к быстро меняющемуся миру.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на мероприятии "Создание климатических действий для фермеров: практический опыт и конкретные решения", организованном в рамках COP29.

"Будущее сельского хозяйства лежит в инновациях, технологиях и инклюзивности. Мы придаем особое значение инициативам, которые помогают фермерам внедрять передовые технологии, такие как искусственный интеллект и цифровые инструменты, оптимизирующие производительность, экономию ресурсов и устойчивость к климату. Это не только повышает эффективность, но и закладывает основу для устойчивых сельскохозяйственных практик", – подчеркнул он.