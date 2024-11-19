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Меджнун Мамедов: Каждый шаг укрепляет глобальную климатическую устойчивость

Меджнун Мамедов: Каждый шаг укрепляет глобальную климатическую устойчивость Каждый шаг от Глазго до Шарм-эль-Шейха, от Дубая до Баку укрепляет основы глобальной климатической устойчивости.
COP29
19 ноября 2024 г. 12:44
Меджнун Мамедов: Каждый шаг укрепляет глобальную климатическую устойчивость

Каждый шаг от Глазго до Шарм-эль-Шейха, от Дубая до Баку укрепляет основы глобальной климатической устойчивости.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на мероприятии, посвященном запуску климатической инициативы "Бакинская гармония" для фермеров, в рамках COP29.

"Климатическая инициатива "Бакинская гармония" - это не просто повестка дня, это наше общее обещание гармонизировать усилия для создания устойчивых агропродовольственных систем", - отметил он.

Министр также заявил, что глобальные инициативы наподобие Партнерства "Продовольствие и сельское хозяйство для устойчивой трансформации" (ФАСТ) уже интегрированы в "Бакинскую гармонию": "Инициатива полностью согласована с целями, определенными в Эмиратской декларации, и реализуется через Инициативу технического сотрудничества".

Министр подчеркнул, что главной темой мероприятия является "Наследие от COP к COP": "Мы создаем наследие агропродовольственной устойчивости, более умных и сильных климатически устойчивых продовольственных систем. Делясь практикой и знаниями от одного COP к следующему, мы не просто выполняем формальные процессы, а закладываем фундамент будущего".

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Версия на английском языке Azerbaijani agriculture minister: Every step boosts global climate resilience
Версия на азербайджанском языке Məcnun Məmmədov: "Hər bir addım qlobal iqlim dayanıqlılığını gücləndirir"

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