О нас

Меджнун Мамедов: Инициатива "Гармония" повысит устойчивость аграрного сектора

Меджнун Мамедов: Инициатива "Гармония" повысит устойчивость аграрного сектора Бакинская климатическая инициатива "Гармония" повысит устойчивость аграрного сектора и сыграет важную роль в решении климатических проблем в этой сфере.
COP29
19 ноября 2024 г. 16:55
Меджнун Мамедов: Инициатива Гармония повысит устойчивость аграрного сектора

Бакинская климатическая инициатива "Гармония" повысит устойчивость аграрного сектора и сыграет важную роль в решении климатических проблем в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на встрече министров "Партнерство для устойчивой трансформации продовольствия и сельского хозяйства (FAST)" в рамках COP29.

"Эта инициатива будет способствовать повышению устойчивости мелких фермеров и сельских общин, сделает климатическое финансирование более доступным и поможет достичь более эффективных результатов, а также создаст синергию с существующими климатическими проектами и обеспечит их координацию. "Гармония", как продолжение партнерства FAST, будет функционировать как уникальная платформа, направленная на повышение эффективности климатического финансирования", - сказал он.

Мамедов добавил, что инициатива, созданная на принципах сотрудничества от COP к COP, создаст новые возможности для обмена знаниями и внесет вклад в устойчивое развитие аграрного сектора.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Məcnun Məmmədov: “Harmoniya İqlim Təşəbbüsü aqrar sektorun dayanıqlığını artıracaq”

Другие новости из категории

В рамках COP29 идут переговоры о новой финансовой цели в размере 300-500 млрд долларов
В рамках COP29 идут переговоры о новой финансовой цели в размере 300-500 млрд долларов
19 ноября 2024 г. 16:52
Министр: Устранение воздействий изменения климата на здоровье требует разработки особой стратегии
Министр: Устранение воздействий изменения климата на здоровье требует разработки особой стратегии
19 ноября 2024 г. 16:50
Сью Биниаз: США усиливают поддержку Национальных планов адаптации развивающихся стран
Сью Биниаз: США усиливают поддержку Национальных планов адаптации развивающихся стран
19 ноября 2024 г. 16:44
GECF и ОПЕК обсудили на COP29 совместные шаги в рамках борьбы с изменением климата
GECF и ОПЕК обсудили на COP29 совместные шаги в рамках борьбы с изменением климата
19 ноября 2024 г. 16:39
Новая Зеландия увеличивает финансирование для стран Тихоокеанского региона
Новая Зеландия увеличивает финансирование для стран Тихоокеанского региона
19 ноября 2024 г. 16:32
На COP29 предложили интегрировать климатическую тематику в образовательные программы
На COP29 предложили интегрировать климатическую тематику в образовательные программы
19 ноября 2024 г. 16:16
Замминистра: В борьбе с изменением климата важно прочное партнерство между странами
Замминистра: В борьбе с изменением климата важно прочное партнерство между странами
19 ноября 2024 г. 16:11
Таможенные органы Азербайджана и Катара обменяются передовым опытом
ФотоТаможенные органы Азербайджана и Катара обменяются передовым опытом
19 ноября 2024 г. 16:09
Ирландский министр: Можно сокращать выбросы и иметь экономический рост
Ирландский министр: Можно сокращать выбросы и иметь экономический рост
19 ноября 2024 г. 16:08
Ким Вансоп: Корея активно развивает безуглеродные источники энергии
Ким Вансоп: Корея активно развивает безуглеродные источники энергии
19 ноября 2024 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi