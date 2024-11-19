Меджнун Мамедов: Инициатива "Гармония" повысит устойчивость аграрного сектора

Бакинская климатическая инициатива "Гармония" повысит устойчивость аграрного сектора и сыграет важную роль в решении климатических проблем в этой сфере.

Бакинская климатическая инициатива "Гармония" повысит устойчивость аграрного сектора и сыграет важную роль в решении климатических проблем в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на встрече министров "Партнерство для устойчивой трансформации продовольствия и сельского хозяйства (FAST)" в рамках COP29.

"Эта инициатива будет способствовать повышению устойчивости мелких фермеров и сельских общин, сделает климатическое финансирование более доступным и поможет достичь более эффективных результатов, а также создаст синергию с существующими климатическими проектами и обеспечит их координацию. "Гармония", как продолжение партнерства FAST, будет функционировать как уникальная платформа, направленная на повышение эффективности климатического финансирования", - сказал он.

Мамедов добавил, что инициатива, созданная на принципах сотрудничества от COP к COP, создаст новые возможности для обмена знаниями и внесет вклад в устойчивое развитие аграрного сектора.