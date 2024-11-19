Меджнун Мамедов: Инициатива "Гармония" нацелена на решение важных проблем в сельском хозяйстве

Меджнун Мамедов: Инициатива "Гармония" нацелена на решение важных проблем в сельском хозяйстве

Бакинская климатическая инициатива для фермеров "Гармония", запущенная сегодня в рамках COP29, направлена на повышение осведомленности фермеров, поддержку финансирования климатических инициатив и решение важных проблем, стоящих перед сельским хозяйством.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на сегодняшней пресс-конференции в рамках COP29.

По словам министра, сельское хозяйство является жизненно важным сектором экономики Азербайджана, обеспечивающим рост ВВП и национальную продовольственную безопасность.

"За последнее десятилетие Азербайджан добился значительных успехов в модернизации сектора, инвестирует в технологии, продвигает устойчивые практики и диверсифицирует фермерские хозяйства. Также мы уделяем приоритетное внимание вовлечению молодежи. Укрепление кадрового потенциала, развитие научных исследований и инноваций, совершенствование систем управления водными ресурсами и внедрение программ зеленых субсидий лежат в основе нашей стратегии", - добавил Мамедов.