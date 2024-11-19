О нас

Меджнун Мамедов: Азербайджан выполняет свои обязательства по Парижскому соглашению

Меджнун Мамедов: Азербайджан выполняет свои обязательства по Парижскому соглашению Азербайджан выполняет свои обязательства по Парижскому соглашению, в том числе разрабатывает национальный план адаптации, который поможет в решении важных климатических вопросов.
COP29
19 ноября 2024 г. 13:46
Меджнун Мамедов: Азербайджан выполняет свои обязательства по Парижскому соглашению

Азербайджан выполняет свои обязательства по Парижскому соглашению, в том числе разрабатывает национальный план адаптации, который поможет в решении важных климатических вопросов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на сегодняшней пресс-конференции в рамках COP29.

По его словам, Азербайджан гордится тем, что служит мостом между странами, способствуя диалогу и сотрудничеству.

"К 2030 году мы планируем достичь цели по обеспечению 30% своих потребностей в энергии из возобновляемых источников и внедрить инновации, создавая синергию между сельским хозяйством и зеленым энергопереходом. Азербайджан выполняет свои обязательства по Парижскому соглашению, в том числе разрабатывает национальный план адаптации, который поможет в решении ряда важных вопросов. Среди них дефицит воды и устойчивость к изменению климата в сельском хозяйстве", - сказал Мамедов.

Мамедов также подчеркнул, что Азербайджан остается привержен развитию партнерских отношений со странами, внедрению инноваций и обеспечению того, чтобы сельское хозяйство оставалось краеугольным камнем глобальных мер по борьбе с изменением климата.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Айгюн Алиева: Необходимы срочные и безотлагательные меры для решения проблем Каспия
Айгюн Алиева: Необходимы срочные и безотлагательные меры для решения проблем Каспия
19 ноября 2024 г. 13:41
Посол Австралии: Мы приветствуем Бакинскую инициативу климатической гармонии для фермеров
Посол Австралии: Мы приветствуем Бакинскую инициативу климатической гармонии для фермеров
19 ноября 2024 г. 13:39
Меджнун Мамедов: Инициатива Гармония нацелена на решение важных проблем в сельском хозяйстве
Меджнун Мамедов: Инициатива "Гармония" нацелена на решение важных проблем в сельском хозяйстве
19 ноября 2024 г. 13:31
AYNA: С начала COP29 перевезено около 332 тыс. пассажиров
AYNA: С начала COP29 перевезено около 332 тыс. пассажиров
19 ноября 2024 г. 13:30
Сегодня на COP29 будет принята декларация о сокращении эмиссии метана из органических отходов
Сегодня на COP29 будет принята декларация о сокращении эмиссии метана из органических отходов
19 ноября 2024 г. 13:30
Спецпосланник: ЕС сократил выбросы метана из отходов на 44%
Спецпосланник: ЕС сократил выбросы метана из отходов на 44%
19 ноября 2024 г. 13:27
Ермек Кенжеханулы: Казахстан придает приоритетное значение сокращению выбросов метана
Ермек Кенжеханулы: Казахстан придает приоритетное значение сокращению выбросов метана
19 ноября 2024 г. 13:26
Министр ОАЭ: Гармония подчеркивает важность глобальной трансформации продовольственных систем
Министр ОАЭ: "Гармония" подчеркивает важность глобальной трансформации продовольственных систем
19 ноября 2024 г. 13:24
В Баку прошла панельная дискуссия на тему Агропродовольственное наследие от COP к COP
В Баку прошла панельная дискуссия на тему "Агропродовольственное наследие от COP к COP"
19 ноября 2024 г. 13:21
Завтра состоится министерская встреча на тему Зеленый городской транспорт
Завтра состоится министерская встреча на тему "Зеленый городской транспорт"
19 ноября 2024 г. 13:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi