Меджнун Мамедов: Азербайджан выполняет свои обязательства по Парижскому соглашению

Азербайджан выполняет свои обязательства по Парижскому соглашению, в том числе разрабатывает национальный план адаптации, который поможет в решении важных климатических вопросов.

Азербайджан выполняет свои обязательства по Парижскому соглашению, в том числе разрабатывает национальный план адаптации, который поможет в решении важных климатических вопросов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на сегодняшней пресс-конференции в рамках COP29.

По его словам, Азербайджан гордится тем, что служит мостом между странами, способствуя диалогу и сотрудничеству.

"К 2030 году мы планируем достичь цели по обеспечению 30% своих потребностей в энергии из возобновляемых источников и внедрить инновации, создавая синергию между сельским хозяйством и зеленым энергопереходом. Азербайджан выполняет свои обязательства по Парижскому соглашению, в том числе разрабатывает национальный план адаптации, который поможет в решении ряда важных вопросов. Среди них дефицит воды и устойчивость к изменению климата в сельском хозяйстве", - сказал Мамедов.

Мамедов также подчеркнул, что Азербайджан остается привержен развитию партнерских отношений со странами, внедрению инноваций и обеспечению того, чтобы сельское хозяйство оставалось краеугольным камнем глобальных мер по борьбе с изменением климата.