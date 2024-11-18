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Медицинская и экологическая грамотность названы основой Бакинской инициативы для климатической устойчивости 

Медицинская и экологическая грамотность названы основой Бакинской инициативы для климатической устойчивости  Повышение медицинской и экологической грамотности является одним из главных приоритетов Бакинской инициативы человеческого развития для климатической устойчивости.
COP29
18 ноября 2024 г. 11:56
Медицинская и экологическая грамотность названы основой Бакинской инициативы для климатической устойчивости 

Повышение медицинской и экологической грамотности является одним из главных приоритетов Бакинской инициативы человеческого развития для климатической устойчивости.

Как сообщает Report, об этом заявил главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев на совместном заседании, посвященном этой инициативе.

Он сказал, что экологизация образования, интеграция здравоохранения и экологической грамотности в образовательные программы, являются важными направлениями Бакинской инициативы человеческого развития.

"В сотрудничестве с ЮНЕСКО эта инициатива поможет адаптировать школьные программы, подготовку педагогов и образовательные ресурсы к экологическим вызовам. В рамках этих усилий инициатива также поддержит разработку метрик экологической грамотности, таких как Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (PISA)", - отметил Рафиев.

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Версия на английском языке Yalchin Rafiyev reveals main pillar of Baku Human Development Initiative for Climate Resilience
Версия на азербайджанском языке İqlim dayanıqlılığı üçün Bakı İnsan İnkişaf Təşəbbüsünün əsas sütunü açıqlanıb

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