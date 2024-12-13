Медер Машиев: Увеличение климатических инвестиций расширит возможности для реализации нацпроектов

Конференция COP29 в Баку была важным событием в контексте глобальной борьбы с изменением климата.

Конференция COP29 в Баку была важным событием в контексте глобальной борьбы с изменением климата.

Об этом в интервью Report заявил министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Медер Машиев.

“Достигнутые договоренности являются значительным шагом вперед, поскольку они укрепляют международное сотрудничество и демонстрируют реальную приверженность стран выполнению Парижского соглашения и достижению целей устойчивого развития. Важно, что среди обсуждаемых тем были и вопросы финансирования климатических инициатив, что имеет непосредственное значение для развивающихся экономик, таких как Кыргызстан.”, - сказал министр.

По его мнению, увеличение климатических инвестиций позволит улучшить доступ к средствам для реализации национальных климатических и экологических проектов.

“Кыргызстан может активно участвовать в программах по привлечению этих средств для своих проектов, включая создание инфраструктуры для устойчивого развития и защиты от климатических угроз”, - сказал он.

Он добавил, что для Кыргызстана особенно важными являются вопросы развития зеленой энергетики, повышения устойчивости сельского хозяйства к климатическим изменениям, защиты водных ресурсов и улучшения управления природными экосистемами.

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