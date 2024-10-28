МЧС Азербайджана задействует меры к COP29 в Баку

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана принимает необходимые меры для обеспечения безопасности на высоком уровне во время проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку в ноябре этого года.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что с этой целью в МЧС с января функционирует специальный штаб, в который вошли руководящие лица министерства и профильные специалисты, утвержден специальный план мероприятий.

Подразделения МЧС проводят мониторинг объектов на предмет пожарной, технической, строительной и радиационной безопасности, принимают меры по просвещению населения, оперативному реагированию на ЧС, улучшению экологической ситуации в Бакинской бухте и др.