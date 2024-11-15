Masdar: Мы восприимчивы к ограничениям, налогам и поощрениям

Инвесторы в возобновляемую энергетику восприимчивы к ограничениям, налогам и поощрениям.

Инвесторы в возобновляемую энергетику восприимчивы к ограничениям, налогам и поощрениям.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель компании Masdar (ОАЭ) Мурад Садыхов на мероприятии "Инвестиции в возобновляемую энергетику: пути к устойчивому будущему", организованном в рамках COP29.

По его словам, правительство содействует развитию сектора возобновляемой энергетики, практически отменив все налоги на ввоз соответствующего оборудования и технологий, в то же время играя ключевую роль в стимулировании спроса с помощью поощрений и фискальных мер.

"К примеру, если бы государство предоставляло льготы через фонд энергоэффективности или другие механизмы для малых компаний, потребляющих определенную долю энергии, они были бы заинтересованы в инвестициях. Конечно, это должно сопровождаться благоприятными условиями финансового регулирования. Для достижения таких изменений необходимо объединить усилия правительства, финансовых институтов и инвесторов", - отметил он.