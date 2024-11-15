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Masdar: Мы восприимчивы к ограничениям, налогам и поощрениям

Masdar: Мы восприимчивы к ограничениям, налогам и поощрениям Инвесторы в возобновляемую энергетику восприимчивы к ограничениям, налогам и поощрениям.
COP29
15 ноября 2024 г. 12:32
Masdar: Мы восприимчивы к ограничениям, налогам и поощрениям

Инвесторы в возобновляемую энергетику восприимчивы к ограничениям, налогам и поощрениям.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель компании Masdar (ОАЭ) Мурад Садыхов на мероприятии "Инвестиции в возобновляемую энергетику: пути к устойчивому будущему", организованном в рамках COP29.

По его словам, правительство содействует развитию сектора возобновляемой энергетики, практически отменив все налоги на ввоз соответствующего оборудования и технологий, в то же время играя ключевую роль в стимулировании спроса с помощью поощрений и фискальных мер.

"К примеру, если бы государство предоставляло льготы через фонд энергоэффективности или другие механизмы для малых компаний, потребляющих определенную долю энергии, они были бы заинтересованы в инвестициях. Конечно, это должно сопровождаться благоприятными условиями финансового регулирования. Для достижения таких изменений необходимо объединить усилия правительства, финансовых институтов и инвесторов", - отметил он.

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Версия на английском языке Masdar says renewable energy investors responsive to restrictions, taxes, and incentives
Версия на азербайджанском языке "Masdar": "Çərçivələrə, vergilərə, təşviqlərə həmişə həssasıq"

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