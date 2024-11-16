Masdar: Азербайджан трансформируется в хаб "зеленой" энергии

Через реализуемые проекты Masdar связывает с Европой не только Азербайджан, но и через него всю Азию.

Через реализуемые проекты Masdar связывает с Европой не только Азербайджан, но и через него всю Азию.

Как сообщает Report , об этом заявил руководитель местного представительства компании Masdar (ОАЭ) Мурад Садыхов на Региональном семинаре по Центральной Азии "Утроение установленной мощности возобновляемой энергии к 2030 году: практические шаги для ускорения использования возобновляемой энергии в Центральной Азии", организованном в рамках COP29.

"Следовательно, Азербайджан играет ключевую роль, трансформируется в хаб "зеленой" энергии для всего региона. Это демонстрирует доверие кредиторов и инвесторов к Азербайджану", - отметил он.