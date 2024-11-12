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Маршалловы острова: Главный вопрос сегодня - будет ли энергопереход достаточно справедливым

Маршалловы острова: Главный вопрос сегодня - будет ли энергопереход достаточно справедливым Новая коллективная количественная цель будет работать лишь в том случае, если каждая сторона выполнит взятые на себя обязательства.
COP29
12 ноября 2024 г. 16:57
Маршалловы острова: Главный вопрос сегодня - будет ли энергопереход достаточно справедливым

Новая коллективная количественная цель будет работать лишь в том случае, если каждая сторона выполнит взятые на себя обязательства.

Как передает Report, об этом заявила президент Республики Маршалловы острова Хильда Хайн на саммите лидеров COP29 в Баку.

"Сегодня перед нами не стоит вопрос, произойдет ли энергопереход. Вопрос в том, будет ли он достаточно справедливым и инклюзивным. Мы отказываемся от ископаемых источников энергии, но видим, что другие страны продолжают добычу, используют уголь. Никому не удастся избежать последствий климатического кризиса. Однако есть страны, которые страдают больше остальных, поскольку у них нет достаточных ресурсов", - сказала она.

Хайн отметила, что у Маршалловых островов есть своя стратегия будущего, основанная на чистом энергопереходе и адаптации. Однако, чтобы реализовать эту стратегию нужно больше средств и можно как скорее.

"Учитывая, что мы являемся одной из наиболее уязвимых стран, каждый аспект нашей жизни будет меняться при энергопереходе. Это касается инфраструктуры, образования, здравоохранения, экономики, культуры. Мы пытаемся отстоять право на финансирование, однако на это уходят долгие годы", - сказала она.

По словам Хайн, новая коллективная количественная цель будет работать лишь в том случае, если каждая сторона выполнит свои обязательства. Несмотря на малую долю в глобальной эмиссии, мы продолжаем прилагать усилия для ее сокращения, однако не видим такого же стремления у других стран, сказала она.

"Будущие поколения рассудят нас по нашим конкретным действиям, по тому, как мы выполним взятые на себя обязательства. Для решения проблем важно объединиться. Мы более не можем возлагать надежды на международную финансовую архитектуру, которая застряла в прошлом и закрепляет лишь большее неравенство. Международные финансовые учреждения должны быть реформированы", - сказала она.

Политик также подчеркнула, что изменение климата это еще и вопрос прав человека, так как каждый человек имеет право на здоровую окружающую среду. "Женщины и дети пострадают больше всех, если не принять решительные меры сегодня. Парижское соглашение это луч надежды, на который ориентируется сегодня весь мир. Успех зависит от нас всех", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Marşall adaları: Enerji keçidinin kifayət qədər ədalətli olub-olmayacağı bu gün əsas məsələdir
Версия на английском языке Marshall Islands: The main question today is whether energy transition will be fair enough

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