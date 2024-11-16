Маркус Пэрри: Вклад "Тоттенхэма" в экономику Лондона составил 1 млрд фунтов

Вклад футбольного клуба "Тоттенхэм" в экономику Лондона с момента строительства нового стадиона составил 1 миллиард фунтов стерлингов.
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Он отметил, что гордится тем, что "Тоттенхэм" признан самым "зеленым" клубом английской Премьер-лиги.
"Совет директоров клуба не менялся более 20 лет, и они сохраняют лидерство на пути к устойчивому развитию. В 2021 году мы определили дорожную карту по сокращению выбросов. Области нашего внимания включают энергетику, деловые поездки, процессы закупок. Мы продолжаем укреплять связи с нашим сообществом. Также мы получили награду за нашу работу в области биоразнообразия", - подчеркнул Пэрри.
Он добавил, что "Тоттенхэм" стремится понять влияние на окружающую среду и улучшить усилия по защите путем создания систем мониторинга биоразнообразия.