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Маркус Пэрри: Вклад "Тоттенхэма" в экономику Лондона составил 1 млрд фунтов

Маркус Пэрри: Вклад "Тоттенхэма" в экономику Лондона составил 1 млрд фунтов Вклад футбольного клуба "Тоттенхэм" в экономику Лондона с момента строительства нового стадиона составил 1 миллиарда фунтов стерлингов.
COP29
16 ноября 2024 г. 20:43
Маркус Пэрри: Вклад Тоттенхэма в экономику Лондона составил 1 млрд фунтов

Вклад футбольного клуба "Тоттенхэм" в экономику Лондона с момента строительства нового стадиона составил 1 миллиард фунтов стерлингов.

Как сообщает Report, об этом заявил менеджер по устойчивому развитию клуба Маркус Пэрри на мероприятии, посвященном футболу и климату, в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Он отметил, что гордится тем, что "Тоттенхэм" признан самым "зеленым" клубом английской Премьер-лиги.

"Совет директоров клуба не менялся более 20 лет, и они сохраняют лидерство на пути к устойчивому развитию. В 2021 году мы определили дорожную карту по сокращению выбросов. Области нашего внимания включают энергетику, деловые поездки, процессы закупок. Мы продолжаем укреплять связи с нашим сообществом. Также мы получили награду за нашу работу в области биоразнообразия", - подчеркнул Пэрри.

Он добавил, что "Тоттенхэм" стремится понять влияние на окружающую среду и улучшить усилия по защите путем создания систем мониторинга биоразнообразия.

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Версия на азербайджанском языке Markus Peri: "Tottenham" klubu dayanıqlılıq yolunda London iqtisadiyyatına 1 milyard funt sterlinq töhfə verib"

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