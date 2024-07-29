Маркос Нето: Председательство Азербайджана на COP будет успешным

Помощник Генерального секретаря ООН, директор Бюро ПРООН по разработке политики и поддержке программ Маркос Нето заявил, что председательство Азербайджана на COP будет успешным.

Помощник Генерального секретаря ООН, директор Бюро ПРООН по разработке политики и поддержке программ Маркос Нето заявил, что председательство Азербайджана на COP будет успешным.

Как сообщает Report, информация размещена на странице Программы развития ООН (ПРООН) в соцсети "X".

М.Нето отметил, что COP29 является финансовым COP, и в первую очередь необходимо согласовать новую измеримую цель по климатическому финансированию.

По его словам, переход на зеленую энергию обойдется в триллионы долларов.

"По этой причине нам нужна определяющая финансовые амбиции система, которая должна быть согласована в ноябре в Баку. Программа развития ООН намерена поддержать правительство Азербайджана, и все международное сообщество должно помочь председательству COP достичь цели. Это очень важный вопрос, и я уверен, что председательство Азербайджана даст хорошие результаты", - добавил М.Нето.