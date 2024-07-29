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Маркос Нето: Председательство Азербайджана на COP будет успешным

Маркос Нето: Председательство Азербайджана на COP будет успешным Помощник Генерального секретаря ООН, директор Бюро ПРООН по разработке политики и поддержке программ Маркос Нето заявил, что председательство Азербайджана на COP будет успешным.
COP29
29 июля 2024 г. 16:54
Маркос Нето: Председательство Азербайджана на COP будет успешным

Помощник Генерального секретаря ООН, директор Бюро ПРООН по разработке политики и поддержке программ Маркос Нето заявил, что председательство Азербайджана на COP будет успешным.

Как сообщает Report, информация размещена на странице Программы развития ООН (ПРООН) в соцсети "X".

М.Нето отметил, что COP29 является финансовым COP, и в первую очередь необходимо согласовать новую измеримую цель по климатическому финансированию.

По его словам, переход на зеленую энергию обойдется в триллионы долларов.

"По этой причине нам нужна определяющая финансовые амбиции система, которая должна быть согласована в ноябре в Баку. Программа развития ООН намерена поддержать правительство Азербайджана, и все международное сообщество должно помочь председательству COP достичь цели. Это очень важный вопрос, и я уверен, что председательство Азербайджана даст хорошие результаты", - добавил М.Нето.

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Версия на азербайджанском языке Markos Neto: COP-da Azərbaycan sədrliyi yaxşı nəticələr əldə edə biləcək

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